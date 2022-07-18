屏東縣26歲柯姓女子帶2歲半男幼兒，到雲林縣麥寮鄉與31歲許姓男子同居，2人因男童吵鬧，竟以香菸燙腿、用牙齒咬臉部、手捏身體，造成男童走路軟腳、反應遲鈍，男童外婆發現有異送醫，雲林地檢署14日拘提2人到案，依違反《兒少法》、《刑法》向法院聲押獲准。

雲林地檢署18日表示，被害男童約2歲半，為被告柯女之子，柯女今年5月至7月10日，將男童帶往雲林縣麥寮鄉與許姓男友同住，2人因男童不斷哭鬧，竟以燃燒的香菸灼觸男童皮膚、以牙齒咬男童臉頰、徒手大力捏掐男童皮肉。

男童因長期受虐，身體出現多處掐痕，大腿、小腿多處燙傷，臉頰有咬痕，額頭、眼睛、手臂等多處瘀傷，眼結膜出血，並造成男童走路時軟腳、無法自行翻身、反應及活動能力下降，反應遲鈍、病懨懨貌等身心發育受妨害情況。

地檢署指出，本月11日柯女返回屏東縣車城鄉住處，男童外婆發現有異，帶往高雄市某醫院治療，醫院隨即通報高雄市政府社會局轉知雲林縣政府社會處，並依程序通報「雲林地區婦幼保護聯繫平台」。

雲林地檢署立即指派檢察官施家榮偵辦，本月14日拘提柯女、許男到案，訊後認為被告2人涉犯《兒少法》、《刑法》之成年人傷害兒童、妨害幼童發育等罪嫌重大，且有串證及反覆實施之虞，向法院聲請羈押獲准。被害男童目前交由雲林縣政府社會處緊急治療、安置。

★中時新聞網關心您，有家暴事件請打113保護專線。

★吸菸有害健康 中時新聞網關心您！戒菸專線：0800-636363。