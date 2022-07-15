昨(14)日下午6時許，南投草屯鎮康建生技公司發生槍殺命案，蒙面兇嫌持滅音手槍，以行刑式槍殺5人，2男遭反銬爆頭亡，2女被狙殺身亡，生技公司負責人賴敏男則頭部卡彈轉送台中榮總急救。

警方指出，身高約180公分兇嫌先到農場持槍，將賴男弟弟與劉姓課長2人趕進鐵皮屋內，並用預備的手銬將2人反手銬住，再用劉男手機撥給賴敏男，賴敏男表示自己有客人拒絕，兇嫌便直接在鐵皮屋內朝2人頭部開槍狙殺。

兇嫌再騎著劉課長機車，到工廠辦公室，由於是傍晚下班時間，兇嫌直接和員工表示要找賴博士，經員工指示便進入工廠內，兇嫌在工廠辦公室，持槍將辦公室員工趕進廁所，兇嫌賴敏男發生衝突，並往賴敏男頭部開槍，造成頭部卡彈，但仍有意識，然而，女會計師則中槍身亡倒在會客室內，賴敏男女兒則在小房間內中槍身亡。

兇嫌犯案後，騎著劉課長機車往鳥嘴潭人工湖方向逃逸，警方也擴大調閱監視錄影器追緝凶嫌，據當地民眾指出，昨天下午有看到可疑人士在附近徘徊，兇嫌疑似熟悉賴敏男生活作息，每天下午都會於距離居住處100公尺外的農田巡視。