今(14)日下午6時許，南投草屯鎮康建生物科技公司發生殘忍血腥槍擊案，其公司創辦人兼負責人賴敏男，與其員工、家屬4人，共5人遭關進廁所行刑式槍殺，僅負責人賴男頭部卡彈送台中榮總急救，其餘4人頭部一槍斃命當場死亡；街坊鄰居聽聞警消到場，跑來關心，鄰居表示賴男未曾與人結怨，因此都非常驚訝。

賴敏男博士是台灣大學農化系博士，從食用菌菇一路走進藥用菌菇栽培生產與研發，1991年創立「康建生技公司」並在故鄉南投草屯雙冬地區建立生產與研發基地，鑽研皿式栽培法，以優良穀物為基質、透過碳氮比設定、溫度調控等反覆測試終於建立了培育皿培牛樟芝子實體的新技術。

據《三立新聞網》報導，賴敏男平時熱心公益關懷弱勢，更加入地區警友會，並以公司名義，贈救護車給南投縣消防局，賴敏男也捐贈母校雙冬國小獎助學金；附近鄰里聽聞消息，非常震驚，認為未曾與人結怨的賴男，竟會發生這樣的憾事，紛紛為他祈福。