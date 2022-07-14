一名蒙面騎機車歹徒，傍晚闖進南投縣草屯鎮康建生技公司，將公司創辦人賴敏男、胞弟、女兒及兩名員工關進廁所內，一一對頭部開槍滅口，除賴敏男重傷仍在急救中，其餘四人均是頭部一槍斃命。警方研判，會犯下如此殘忍血案勢必有相當強大動機，槍手疑似針對賴家人而來，以行凶手法觀察，極有可能是「買兇殺人」，而另2名員工則是受到牽連的犧牲品，懷疑有幕後黑手指使。

警方為了防堵槍手在行兇後，採取換裝及換成交通工具方式逃逸，目前已通報機場及海巡友軍單位，加強機場及港口安檢，已嚴防槍手偷渡。

警方根據監視影像發現，歹徒僅一人犯案，手法專業冷酷，犯案手槍還裝上滅音器避免遭人發現，不排除受過嚴格殺手訓練。但警方更懷疑，槍手疑似針對賴敏男一家而來，另外兩位員工疑似只是陪葬品，同時還可混淆犯案動機。

警方表示，行兇歹徒一進入公司，就將所有人押到廁所內一一對頭部開槍，手法極度殘忍又態度冷靜，心理素質相當強大，顯示即可能受過相當訓練。

草屯分局長康健浚證實，槍手為一名年輕男子，行兇時戴帽子、蒙臉、並單獨騎乘機車犯案，警方正調閱行車路線沿路監視器追緝逃逸路線。

警方調查，槍手全都朝被害人頭部開槍，作案槍枝也裝上滅音器掩人耳目，但實際開了幾槍？仍要鑑識小組，目前警方也正釐清作案動機當中。