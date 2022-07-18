南投康建生技公司4死1重傷槍擊案，凶手李鴻淵現已被收押，而李鴻淵告訴辦案人員，賴家族企業長期壓榨基層員工，自己為受害者，且對8年前官司懷恨在心，此次遭槍襲的5人都是他的設定目標，除失手讓賴敏男生還，絕無他人教唆，但警方仍對說法存疑，將再釐清。

凶嫌李鴻淵14日下午6時許持雙槍闖入位於南投的康建生技公司，以行刑式爆頭槍殺賴敏男、賴敏男的弟弟賴鋕卿、女兒賴彥予以及科長及會計等，僅賴敏男重傷生還，造成4死1傷慘劇。

李鴻淵告訴辦案人員，賴家族企業長期壓榨基層員工，自己就是受害者，加上8年前官司，讓他懷恨在心，而賴這幾年都在鄉里塑造大善人形象，更讓他不齒，因此花了很長時間策畫槍擊。5人都是他設定目標，沒人教唆，除賴重傷，算他失手，但也達成目的。他更狂言，血洗槍擊案報仇，是「做對的事」，聽得辦案人員不寒而慄，也認為僅是他片面之詞，將再釐清。

檢警搜索李住處，發現他是釣魚愛好者，收藏許多釣具，研判很有耐心，才會多年獨自策畫槍擊案。而他扣案手機，據了解沒什麼黑道身分的可疑聯絡對象，除親人外，就是釣魚同好。雖動機讓人不可置信，但檢警目前掌握證據，仍無李嫌接受教唆的跡象，將持續釐清。案件發生後，李槍法神準引發質疑。地方盛傳，他有打獵習慣、也會改槍，警方甚至在其住處查扣1把十字弓，但未證實此傳言。

警方逮獲李時，在他背袋起獲巴西金牛座改造手槍、型號JP915及改良後滑套的JP935，以及槍柄上有五星旗的中共製TT-33大黑星手槍，另有179發子彈及滅音管等犯案工具，他供稱用雙槍犯案，實際用槍正彈道比對。

檢警發現子彈有多個批號，其中有些彈身、彈頭不一樣，推測他應是分批取得，且犯案前多次「試打」，挑火力最強，這與外傳李喜愛打獵吻合，目前檢警持續追查槍彈來源。