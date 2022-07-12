工作多久換一次才合理？一名女網友半年內換了4份工作被男朋友碎念，認為要撐下去不該一直換，但她覺得現在年薪多了10萬元，工作過才能知道公司好壞，與男友意見相反，不懂「難道不能一直換工作嗎？」引起網友們熱議。

一名女網友在Dcard表示，目前年紀32歲，從去年底到現在半年來換了3間公司，現在準備到第4間公司報到，而男友看不慣她一直換工作，認為要撐下去、適應新公司才對，讓原PO聽了很倒胃口，「不太懂面試上了就一定要撐下去嗎？不喜歡不能換嗎？」 而她工作換到現在年薪也多了10萬元，算有進步，但男友每次想到就會唸她一下，讓她覺得很煩，「不進去怎麼會知道這公司是不是自己想要的？」

對此，有人認同原PO作法，一直換工作才能找到適合自己的公司，「跟我男友一樣一直唸，我換工作很快，就是進去才知道公司的問題啊」、「我25，已經換了第3份工作，也都沒有空窗，薪水越跳越高，主要是為了脫離瘋子老闆」、「薪水有跳上去就沒差」、「換掉男朋友，一點也不尊重另一半的想法」。

不過有網友認為，半年換4份工作有點快，該檢討自己篩選的能力，「太頻繁換工作而且都是短期，很難在職能上有所累積，久了就會被困在底層，職涯發展不是好事」、「短時間大量換工作，我覺得妳對面試的工作內容也沒概念吧」、「半年三間真的有點多，若面試官知道可能會扣分，因為做不住」。