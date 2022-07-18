又到了求職旺季，畢業後要做什麼？文組新鮮人難道每年都看不到理工科的車尾燈嗎？一名網友分享工作經歷，他年僅24歲，年薪已破百萬，現在有車有房，狠甩同學10條街；他在幹嘛的？「當水手」！

「這份工作真的太適合我了」，原PO透露，他24歲、大學文組畢業，至今專跑遠洋貨櫃船，屬於乙級船員AB（水手）。平常工作就是敲敲鐵鏽、油漆、打掃艙房、靠港梯口當值等，沒什麼難度。

原PO直言，這份工作讓他翻轉人生，目前月薪10萬元，合約通常簽9個月，加上一些獎金之類的，年薪破110萬，「存錢非常快，甩同齡10條街，我同學還在領28K、30K」。

當然夢幻工作都有優、缺點，跑船除了迅速累積第一桶金，平常還可以去各國遊歷、增廣見聞；缺點是非常無聊，每天生活一成不變，面對大海會覺得自己非常渺小，又無法常跟親朋好友、女朋友聯絡，心裡常上演內心戲的人，並不適合。

這篇在Dcard的PO文，其實流傳已久，每到暑假都會「浮出水面」，供畢業生求職參考。需才孔急的海運業，疫情這兩年大賺，加上長榮發40個月年終獎金，海運業不再冷門。