餐廳生意好，財源滾滾，老闆理應是最高興的人，但日本一名炸豬排店老闆，儘管每天店內座無虛席，臉色卻始終相當難看，原因曝光後讓大家全笑翻。

日本NTV新聞台上個月介紹一間位在神奈川的炸豬排食堂，主打便宜量多，但76歲的老闆高島正美每天臭著一張臉，心情相當不好，更認為店況相當慘，於是記者便前往現場一探究竟。

每位客人造訪這間豬排點，點的卻全都是生魚片套餐，讓老闆相當受傷。(圖／NTV NEWS24 YouTube)

記者入店後開始觀察情況，店內早早就坐滿了人，老闆卻仍然臭著臉在廚房準備，原來是每一位進來的客人，點的全都是850日圓的生魚片套餐，沒有一個人點900圓的炸豬排餐，明明是豬排店，大家吃的卻都是生魚片，難怪生意雖好，老闆心情卻相當複雜。

每聽到客人點生魚片套餐，老闆就很無奈，連員工都忍不住偷酸老闆「今天店內都沒油炸，難怪這麼涼快」，甚至有客人受訪時直說「來這家就是要吃生魚片」，更讓老闆哭笑不得，抱怨「我明明是炸豬排店，每天叫的食材卻幾乎都是鮪魚...」，說完又大嘆一口氣。

儘管店內生意好，但一想到大家來吃的不是招牌的豬排，而是生魚片，就讓老闆哭笑不得，心情相當複雜，才會整天臭著臉。(圖／取自NTV NEWS24 YouTube)

為何豬排店會有生魚片套餐？老闆說，自己的興趣是釣魚，想說就把釣到的魚拿來做料理便宜賣，沒想到客人們一吃成主顧，從此都沒人點炸豬排，又因為生意太好，也沒法把生魚片套餐下架，無奈說「看起來這是我人生中最大的失誤」。

老闆也在鏡頭前親自吃自己端出來的炸豬排套餐，強調自己的豬排絕對美味，在日本名列前茅，希望大家都能試試看，別再點生魚片了，同時也推出生魚片、豬排的雙拼套餐，僅要1000日圓，想盡辦法推銷豬排。