一名男網友表示，今日中午到便當店買午餐，回家打開後發現白菜中有一隻身長約10公分的小蛇，經高溫烹煮已死亡，他大酸「感覺老闆很佛心的加菜」，他將其PO上網引發網友討論，許多人都看傻眼，直呼「真的很噁心」。

原PO今（18）日於臉書社團《爆廢公社》指出，中午在便當店買了4菜1主食，回到家打開發現，白菜中竟有一隻小蛇，他用竹筷拉出後放在便當蓋上，酸說「感覺老闆很佛心的加菜」。

原PO在中午的便當中發現蛇。（圖／翻攝自爆爆廢公社）

原PO在菜格中發現小蛇。（圖／翻攝自爆廢公社）

根據原PO分享的21秒短片來看，小蛇花紋為灰黑色，頭部是三角狀，目測身長約10公分，經過高溫烹煮已死亡，由於小蛇和白菜混在一起，又藏在菜格的最底部，若不仔細看很難察覺，一不小心就會吃下肚。

貼文曝光不到一個小時，已有千名網友留言討論，「這太離譜了吧！好噁心」、「第一次看到蛇入菜，好噁」、「高級蛋白質」、「這便當不能吃了，丟了吧」、「雙主菜，你賺到了」、「菜是沒洗直接下鍋嗎」、「這便當值得了，很補喔」、「當作鰻魚吃了就好」、「看這花紋應該是草尾仔，無毒的」。

留言中也有不少人質疑原PO，「一口沒吃先錄影，自己放的吧」、「我覺得怪怪的，未發現前就開始拍攝？拍開箱文？」、「為什麼一開始就知道裡面有蛇」、「便當都沒有動就知道藏在裡面？」