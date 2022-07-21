教育部長潘文忠21日出席行政院院會後記者會，說明偏鄉學童營養午餐補助措施。（姚志平攝）

行政院21日院會決定年底前讓石斑魚納入國中小學營養午餐。（姚志平攝）

為讓偏鄉學童享有與都會區學童同等的飲食照顧，行政院去年拍板「推動偏鄉學校中央廚房計畫」，補助偏鄉學校食材費，及學校興建中央廚房以大帶小、規畫食材聯合採購、統籌人力及運送事宜，投入超過63.1億元，全面提升偏遠地區學校午餐品質。教育部今天宣布加碼，全國中小學營養午餐從9月起，每月會有一餐石斑魚料理，持續到年底，增加約6億元預算全部由政府吸收補助。

為讓學童從學校午餐中落實飲食教育，政府已規畫後續加碼補助精進午餐菜單，設計出營養且孩童喜歡的餐點，創造出兼具營養與美味的料理，讓參與偏鄉學校中央廚房計畫的學生每餐能夠吃到62元的菜色，並配合農委會推動「學校午餐採用國產可溯源石斑魚專案實施計畫」，將龍膽石斑納入菜單中，讓學生的午餐時光更增添多樣性的樂趣。

教育部長潘文忠表示，「學校午餐採用國產可溯源石斑魚專案實施計畫」適用對象涵蓋全國中小學生，從今9月開學到年底，每個月營養午餐將有一次吃石斑魚機會，主要考量石斑魚是珍貴食材，很多孩子不見得吃過，因此所規劃在原有的88道菜單外，讓學童有機會食用。

行政院發言人羅秉成說，石斑魚養殖漁業受到中國大陸打壓，違反國際貿易慣例的情形禁止輸入，對我農漁民非常不公平，透過營養午餐提供優質的農漁產品給小朋友使用，這是兩全其美的作法。

對於政府補助讓營養午餐能吃到石斑魚，是否與大陸禁止我石斑魚輸入有關，潘文忠說，台灣各項農產品非常優質，可能受到政治不當干預，但從來不會為了區劃那些農產品，考量石斑魚不是每個孩子都有機會吃到，因此農委會才會有此規畫。

「學校午餐採用國產可溯源石斑魚專案實施計畫」6億元預算來源，潘文忠說，預算全部由政府補助，不會影響餐點規畫所需費用，是額外附加。羅秉成補充說明，該計畫預算由主計長籌措，預算情形有所安排。