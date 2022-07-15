生日當天與家人、好友一起吃蛋糕，是多數人從小到大都有的習慣。一名男網友分享，昨晚去參加親友兒子的慶生會，沒想到一進門就看到由台灣傳統冰淇淋「叭噗」堆疊而成的3層冰淇淋蛋糕，讓他忍不住驚呼，「老闆你手不痠嗎？」，照片一出更掀起網友熱議，「正宗台式」、「我覺得這比一般的冰淇淋蛋糕還好」。

原PO在臉書社團「爆廢公社公開版」發文表示，14日晚上接到親友來電，邀請他去參加兒子的慶生會，他爽快答應後立刻前往親友家，沒想到打開門看到桌上擺放的冰淇淋蛋糕瞬間愣住，「是我少見多怪？請問這算是冰淇淋蛋糕嗎？」

從原PO隨文附上的照片可見，保麗龍底座上的蛋糕竟是由一球球台灣傳統冰淇淋「叭噗」堆疊而成，從下到上總共三層，以顏色判斷應有5種口味，最上方還插了一根數字6的生日蠟燭。原PO補充，這款冰淇淋蛋糕融化速度快，且聽說是買的，不是自己做的，「我真的很想問，老闆你手不痠嗎？」

由台灣傳統冰淇淋球製成的冰淇淋蛋糕。（圖／翻攝自臉書社團爆廢公社公開版）

貼文一出，立刻掀起網友熱議，「正宗台式」、「道道地地的冰淇淋蛋糕」、「是叭噗耶，我可以」、「我也是第一次看到這種冰淇淋蛋糕」、「還蠻有創意的」、「我覺得這比一般的冰淇淋蛋糕還好」、「要快吃，不然變糖水了」、「這樣生日快樂歌要唱快一點」。

也有老饕指出，其實叭噗冰淇淋蛋糕很早之前就已推出，訂購時不僅可以挑選口味，還有店家會附上甜筒讓大家方便享用，很適合當作慶生或開同樂會的驚喜，「吃膩奶油蛋糕的話，選這個真的很實際」。