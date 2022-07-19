于子育（左）、梁赫群主持的《姊妹靚起來》改名為《姊妹亮起來》。（民視提供）

于子育（左）看到生日蛋糕相當驚喜。（民視提供）

于子育將生日願望獻給大家。（民視提供）

民視《姊妹亮起來》收視創新高，13日的收視率高達1.19，總收視人口967000，今（19日）開心慶功之餘也宣布節目將從《姊妹靚起來》改名為《姊妹亮起來》，期許收視與人氣越來越棒「亮」起來；同時今日也是主持人于子育的生日，搭檔梁赫群親自獻花祝賀，逗得她十分驚喜。

梁赫群感謝觀眾的支持，也期許節目能從周一播到周日，至於當初承諾收視破2要送老婆Stacey包包的約定？梁赫群笑說當然不會忘記諾言，還搞笑說：「這是有點期待又害怕受傷害的心情，懇求老婆『法外開恩』，千萬不要挑太貴的包包。」于子育說：「謝謝民視跟粉絲們，與小梁哥合作很有緣份，但絕對沒有感情上的緣份，主持上他教了我很多，也讓大家看到不同風格又幽默的于子育。」

話鋒一轉，梁赫群難得正經的提到今日錄影是「三喜臨門」，慶祝收視創新高、節目改名也是于子育的生日，接著製作單位推出超大蛋糕，梁赫群則是送上一束鮮花給于子育，令她又驚又喜，于子育除了把生日祝福都獻給大家，希望每個人平安快樂之外，還希望節目收視率持續創新高。于子育事後訝異的說：「我居然收到超級節儉的台灣孔劉送的花，連他老婆可能都沒收過幾次，我何德何能啊！」2人還當場模仿《鬼怪》經典橋段。

被問到工作後有什麼安排？于子育笑說：「生日有工作是幸福的，錄影結束後會馬上趕去高雄，因為很久沒看到思念許久的媽媽，生日的時候最想感謝媽媽」，母女間的好感情讓人相當羨慕。