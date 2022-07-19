巨星劉德華不僅是許多人心目中的男神，無論在螢光幕前還是私底下，也是內外兼具的天王級人物，他在圈內發展超過40年，可說是出道多久就紅了多久，至今60歲了仍深具舞台魅力，他去年受邀在陸版抖音開設帳號，創下24小時就累績超過2500萬粉絲的驚人紀錄，劉德華也出了名寵粉，經常利用演唱會、歌友會等形式，放送粉絲福利，而有件事情他幾乎沒做過，那就是出演綜藝節目，天王也坦言，這是有原因的。

劉德華在歌壇與影壇都有卓越表現，是公認的全方位天王，尤其致力於電影發展，很早就開始投資製作電影，為這個產業貢獻良多，同時也沒因拍片而荒廢歌手身分，仍持續發片、開演唱會，唯獨不接的工作，就是參加綜藝節目，曾有媒體詢問他為何不像其他明星一樣出演綜藝節目？劉德華表示，作為演員與歌手，已經有充分的渠道來拚得名利，因此出演綜藝節目，他覺得沒有必要。

劉德華表示，如今綜藝節目很多，競爭激烈，製作單位挖空心思玩新花樣，來創造話題、流量與收視率，加盟的明星們難免為此得拋開一些底線，但天王認為這對藝人身分來說，其實是危險的。

劉德華認為，雖然參加綜藝節目可以便利而快速地提升知名度，但事情總有一體兩面，換個方向想，也可能耗損個人口碑，失去底線而給觀眾留下一個印象「為了紅不顧一切」，若背負了這樣的印象，那之後要發展就比較困難了，加上參與綜藝，對之後演出影視作品，或多或少都會產生影響，例如身為一個演員，在綜藝節目上產生了「搞笑」這樣的印象，之後回歸演員身分，要塑造其他角色形象，就會變得比較困難，這就是劉德華為何不願意出演綜藝的理由。