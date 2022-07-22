全球進入升息循環、資本市場震盪加劇，使壽險業淨值因認列持有金融資產帳面價值減損而下滑。針對市場憂慮，金管會指出，淨值下跌和壽險業現金流量並無直接必然關係，目前觀察壽險業未見流動性風險，同時指出利率走升對壽險業具三大正面效益。

金管會說明，近期壽險業淨值波動主要是受利率走升影響，依現行會計制度，資產面反映壽險業持有債券價格下跌，但負債面尚未以公允價值評價，以致無法完全反映升息對資產負債的影響，實際狀況沒有那麼壞。

其次，升息雖使壽險業持有得債券價格下跌，產生的未實現評價波動將導致淨值下滑，但保險業多以基於收取固定利息為目的，進而長期持有的固定收益債券部位，並不會立即買賣實現損失，因此無流動性風險，預期升息衝擊應屬可控。

同時，隨著市場利率走升，可提升保險業的保費及利息收入等新錢收益，緩解壽險業因早期銷售的高利率有效保單所造成的利差損壓力，且美元匯率走強，壽險業國外投資多以美元計價，均屬有利因素。

最後，現行長期保單準備金的計算，為採取發單基礎（Lock-in）認列，並未依現時利率評估逐期調整。若依IFRS 17採現時利率等資訊計算，利率上升將使長期保單負債成本減低，有助於降低未來接軌IFRS 17時的增資需求。

同時，壽險業保險合約存續期間均較投資債券為長，升息對保險負債公允價值的減少將大於債券評價下跌的影響程度，若壽險業資產與負債均以公允價值衡量，利率上升對淨值屬正向影響。

金管會指出，利率走升對壽險業具三大正面效益，包括可緩解壽險公司在低利率時代面臨的利差損壓力、提高保險業再投資收益，以及應提存的保單負債準備金降低。目前國際規畫明年接軌IFRS 17，為觀察實施狀況並給予充裕時間因應，維持2026年接軌進度不變。

金管會表示，將以8月底各公司申報的上半年各項數據做為監理依據，已先請保險公司向董事會報告財務狀況及擬具改善計畫。後續將持續關注保險業者財業務情況，提醒業者特別注意流動性、財務健全性、清償能力及資產配置等。