針對爆發淨值危機，潤泰全(2915)副總經理李天傑表示，為保護公司股東權益，將變更會計政策，將投資性不動產改採公允價值衝量等，其市值之增加將提高公司之淨值；李天傑也強調，目前並不考慮降低潤成持股。

受到媒體報導，由於升息循環導致股、債齊跌，不僅南山人壽淨值受重傷，亦波及持有南山人壽逼近9成的最大股東潤成投控，以及透過潤成控股間接轉投資南山人壽的潤泰全等「潤泰家族」，金融圈推估，最慘的情況，潤泰全第2季淨值甚至有可能出現由正轉負，按照交易所規定，淨值如果出現負數恐怕會面臨下市危機，對此，潤泰全及潤泰新(9945)於20日晚上10點10分召開重大訊息記者會，公開說明公司因應辦法。

李天傑表示，受到俄烏戰爭等因素影響，致使國際經濟情勢劇烈波動及通貨膨脹，為抑制通貨膨脹，美國聯準會(FED)進行數次升息，自今年3月升息1碼後，受升息影響造成本公司第1季其他權益因認列採權益法的關聯企業之金融資產評價後減少約529億元，於5月到6月美國聯準會又接續升息5碼，對於金融資產可預期也會造成波動。

李天傑指出，由於現行保險業資產採公平價值衡量，惟負債面因尚未適用IFRS 17，尚未同時以公平市價衡量，導致市場變動，如：利率上升時，債券反應利息上升致價格大幅降低，但負債面未能同時反應市場利率變動而隨之減少，致壽險業淨值遭到低估。

目前潤泰全透過潤成投資控股公司轉投資南山人壽保險公司綜合持股比例為26.62%，亦因上述轉投資公司淨值未能同時反應資產及負債受到利率變動影響，導致低估及下降，使得公司淨值亦受到相同影響，第2季更因美國持續升息等影響，轉投資公司淨值持續下降。

為確保公司股東權益，李天傑表示，公司將依法辦理解決目前面臨的問題，如：為一致反應利率變動對各項資產之影響，變更會計政策將投資性不動產改採公允價值衡量等，其市值之增加將提高公司的淨值，此等改善淨值之措施將提請最近期的董事會決議。

針對媒體詢問是否調整潤成投控，李天傑表示，目前受到美國降息影響，潤成淨值受到已降到歷史低點，但是到了明年，若美國景氣翻轉，淨值可能大幅上升，公司必須考慮股東最大權益去考量，目前並不考慮降低潤成持股。