錢薇娟（右）抱怨郭泓志「扮豬吃老虎」一直追問她賽事。（台視提供）

錢薇娟相信江宏傑不會因為家務事影響到比賽。（台視提供）

郭泓志。（台視提供）

錢薇娟、郭泓志今（27日）帶領隊員林玉書、Zing、賴Ki出席第4季《全明星運動會》慶功記者會，近日與前妻福原愛發生爭執的紅隊江宏傑並未現身，據悉紅隊當日也在體育館內練習，是否擔心江宏傑因為家務事影響到比賽？錢薇娟表示對江宏傑相當有信心，「我相信他不會受到影響，他都處理得很好，這一段時間下來，現在到了第4季他成熟、穩重很多，他會秉持優雅的姿態跨過去的。」

談到《全明星4》賽事，錢薇娟、郭泓志都趁江宏傑不在場，故意說不把江視為目標，更吐槽他的選人標準都看顏值，一說到挑選隊友的撇步，錢薇娟氣說郭泓志「扮豬吃老虎」老是纏著她詢問選人、比賽流程，「如果他的黃隊成績好，功勞一定都是我的」，她也指控郭泓志曾在選人時偷看她筆記，「他還問我在筆記上畫的星星是什麼意思，我故意說是掰咖，他還反質疑我說不是喜歡，想要挑選的喔。」

翁滋蔓在第一集的短跑跟擲壘球測試賽中，表現不如預期，兩者成績都是墊底，郭泓志也被質疑是否沒有指導她投擲技巧？他緩頰表示當天很多選手都有詢問他，錢薇娟也吐槽「那怎麼把她教成這樣？」2人也不諱言翁滋蔓是他們印象深刻的選手，錢薇娟說：「整體看起來，蔓蔓需要比較多的時間，她私下也有從事高爾夫、網球運動，但可惜本節目比較沒有做這些競賽。」林玉書也替翁滋蔓說話，「我們賽前會相約私下練習，蔓蔓早上工作結束都會趕來，即使大家都離開，她也會一個人留下來練習。」