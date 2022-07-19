一代性感女神邱淑貞早年和富商沈嘉偉結婚後就退出演藝圈，專心經營家庭生活，兩人所生的三個女兒也個個貌美如花，引發不少話題，被封為女神接班人。近日邱淑貞現身引退許久的女歌手甄楚倩的生日宴會，同場還有黎思嘉，三位凍齡女神同框，畫面極美，而邱淑貞一身黑色深U套裝現身，小露事業線，可見上半身長肉幸福肥不少，似乎快撐爆上衣。

眾人替甄楚倩（左圖下）慶生。（圖／翻攝自szeka_cecilialai IG）

54歲邱淑貞婚後便鮮少出現在鏡頭前，近年大女兒沈月頂著「女神接班人」的封號出道，去年8月過20歲時，母女同框的畫面被讚青出於藍，今年5月換邱淑貞過生日，沈月曬出幫慶生照片，蛋糕上面一句「Happy Birthday Chingmy」，才洩露邱淑貞的英文名字。

而14日過51歲生日的甄楚倩，原名俞瑞兒，曾改名夏漫淇，早年參加歌唱比賽走紅出道，她曾透露藝名發想是來自她喜歡的三位女藝人，分別是甄妮、鍾楚紅及葉蒨文，後來她跨行演過電影《四大探長》、《少女心》、《喋血街頭》，1998年更挑戰性感風格演出王晶監製的《赤裸凌遲》，之後她未婚產下一子，並逐步淡出演藝圈，最後一首歌曲作品是為電影《獅子王》唱中文版主題曲〈旋轉的世界〉。

此外，在照片中與邱淑貞同框的還有曾參加亞姐小姐比賽，最後獲得季軍的黎思嘉，現年45歲的她外型依舊十分亮麗，過去曾演出電視劇《縱橫四海》，2003年和經紀公司約滿後就淡出演藝圈，2018年跟老公移居馬來西亞，如今3人難得同框，被網友大讚「Pretty ladies」。