郭書瑤、男團「B.T.O.D」、台北市長柯文哲等人，21日出席「捷運盃校際街舞大賽」開幕記者會。「520」演藝圈充滿幸福粉紅泡泡，郭書瑤昨表示，已單身2年多，520沒有去約會聚餐，反而一整天都去陪伴剛失戀的好姊妹療傷。

她義氣表示，「雖然大家520很開心，但我姊妹不太開心，所以我就陪她度過情傷。」她享受單身時光，不急著談戀愛，但身旁親友都積極幫她介紹對象，她笑說，「且走且看，把自己過好比較重要。」最後呼籲大家，不論是什麼日子，都要跟身邊的朋友、家人適時表達愛意，「說我愛你是很重要的，趁可以表達就趕快表達。」

她昨身穿火辣短版小可愛，搭配牛仔短褲、外套，大秀性感事業線、美腿；從小穿熱愛跳舞的她，直言，雖然不覺得跳舞是自己擅長的事情，但仍努力去做，「不敢說自己現在很會，但至少比不做更好。」

她鼓勵參賽者、有夢想的人，「不管會不會都可以試著去做做看，一定可以學到很多，在過程中的東西是別人拿不走的。」B.T.O.D與學生表演活動主題曲〈SB的逆襲〉的合作舞台，盼藉由這首歌激勵大家都能不畏困難，逆襲奪得好成績。