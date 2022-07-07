烤玉米香氣撲鼻，是許多人逛夜市的熱門選擇之一，外層塗裹厚厚的醬汁，在碳烤過後讓人一聞就口水直流。不過日前有網友上網發文抱怨，自己買了3支「貴桑桑」的烤玉米，而且店家計算價格的方式多了一個步驟，讓她看了心情非常地差。

網友在臉書社團《爆料公社》中發文，烤玉米看似平凡，但價格卻非常不合理，日前她在中壢夜市買了3支烤玉米就花了318元，平均一支就要1百多塊，讓她驚覺荷包大失血，認為老闆已經在玉米外層裹上厚厚的一層醬汁，烤完後才秤斤論兩，計算的並不是玉米的淨重。

與此同時，爆料的網友也附上這家烤玉米攤其他網路評價，證實店家是刷完醬才秤重量，連外包裝的重量也一併計入，還有人說在詢價時「老闆死不講價格」，要看秤重機上的數字時，居然被老闆飆罵「你看那個幹嘛啦！要看我烤檯上的玉米啊！」老闆的種種做法讓網友不敢領教。

老闆將玉米塗滿醬汁包裝後才計算重量，多數網友認為應該直接秤玉米的淨重。（圖／爆料公社）

貼文曝光後，許多網友都相當不能認同老闆的行為，「烤玉米是不便宜啦！不過我還第一次聽到塗完烤完才秤重」、「一般是烤之前先秤給你看，價格等你同意再下去烤，這家這樣還可以維持那麼久，應該是地理位置好，賺一次客的」、「比骰子牛還可怕的價格，財富自由才敢點」；也有網友替老闆抱不平「我都這樣告訴自己，要吃就不要嫌貴」、「我所知道的烤玉米，20幾年前一支就超過百元了」。