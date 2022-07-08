看來拓荒者的混亂局面還會延續一段很長時間，除非真的可以轉手！根據《紐約郵報》8日爆料，先前拒絕出售球隊的拓荒者女老闆喬迪艾倫，目前完全不肯接當家球星利拉德電話，就算利拉德傳郵件也不回應，而是把一切交給拓荒者副總裁伯特處理。

自從前拓荒者老闆保羅艾倫2018年過世，他的妹妹喬迪接管了球隊，可惜她對籃球似乎興趣缺缺，甚至還陷入性騷擾與不良舉止的指控，連帶影響到拓荒者高層之中，去年12月就曾爆發前籃球事務總裁歐爾希性騷擾，而被拓荒者直接解雇風波。

可是喬迪艾倫並沒打算不再擔任拓荒者老闆，因為先前Nike創辦人之一菲爾奈特開出20億美元的價碼，希望可以收購拓荒者，沒想到喬迪又是把所有談判工作交給伯特處理，想也知道伯特不會答應收購案，藉以避免自己失業，這次收購案也就不了了之。

只是面對拓荒者近年低迷，利拉德始終願意死守波特蘭不肯離開，想跟老闆好好溝通卻遭無情拒絕，這樣的行動明顯代表喬迪艾倫無心經營，而是只想享受NBA球隊老闆的光環罷了，假如繼續這樣下去，拓荒者恐怕短期間內很難有重新振作的日子。