勇士老闆喬拉科布（Joe Lacob）一向很捨得花錢，他這次會不會趁機買回杜蘭特（Kevin Durant）？拉科布在播客節目The TK Show被問及「一個大咖的回歸」，他回答：「我不會針對特定球員做出評論，你們知道答案，就是我們永遠都在尋找變強的機會。問題在於是短期的變強，中期的或是長期的？」

拉科布指出，短期間可能有辦法讓球隊變得比現在更強，但會損害長期的戰力，這個是他和總管邁爾斯（Bob Myers）必須討論的問題。因為籃網對於交易杜蘭特的價碼很高，肯定要明星球員、年輕好手以及很多選秀籤。

勇士的核心成員柯瑞（Stephen Curry）、湯普生（Klay Thompson）、格林（Draymond Green）不會被送出去，他們也未必捨得放棄年輕球員普爾（Jordan Poole）、懷斯曼（James Wiseman）、庫敏加（Jonathan Kuminga）。

拉科布提起「雙重時間線（dual timeline）」取得的成功，也就是一邊保持爭冠實力，一邊培養新一代主力，他堅持這兩者是可以兼顧的。「有些人批評過我們的雙重時間線，現在所有人都認為這是個天才的策略，因為我們贏了！我認為球迷不想忍受5年或10年的平庸（重建期），我們摘下冠軍，明年還要繼續挑戰，同時培養年輕選手，讓他們有更多上場時間，資深球員漸漸不再扮演主要角色。」