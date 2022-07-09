彰化縣秀水鄉一間小吃部8日晚間發生鬥毆，鹿港警分局逮捕3人。（鹿港警分局／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣秀水鄉一間小吃部8日晚間發生鬥毆，鹿港警分局逮捕3人。（鹿港警分局／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣秀水鄉一間小吃部8日晚間發生鬥毆，鹿港警分局起獲道具槍。（鹿港警分局／吳敏菁彰化傳真）

彰化秀水小吃部槍響大作棍棒齊飛 包廂5人衝進另一包廂暴打3人

彰化縣秀水鄉一間小吃部8日晚間發生鬥毆，疑似早有預謀，在包廂內吃喝的5名嫌疑人，突然手持棍棒、道具槍，二話不說，衝到另一個包廂內動武，揮棒狂揍痛毆又砰砰砰猛開槍，將包廂內3人都打得受傷送醫，鹿港警分局逮捕涉案3人，依妨害秩序、恐嚇、傷害及殺人未遂罪等持續偵辦。

這起小吃衝突至今疑點重重，店家表示，大家吃喝玩樂，不知何故，突然間一個包廂內的顧客就凶神惡煞地傾巢而出，手持武器衝進另一個包廂內，然後就砰砰槍聲大作，棍棒齊飛，裡面的人都被痛揍一頓。

鹿港警分局接獲報案趕赴現場，行兇已逃逸，警方先協助將受傷送醫，並現場採樣、調閱監視器，研判作案5人，已經逮捕3人，從現場彈殼研判，至少開了兩槍，因為是道具槍，沒有釀成生命危險。

這起突發的暴力，最離譜的是，3人被逮捕到案，只坦承一時不爽打人，卻聲稱根本不認識受傷的3人，並非為了尋仇而動手，就是一時衝動，棍棒、手槍都是剛好攜帶在身上，被打傷3人也自認倒楣，無緣無故被爆打，卻不願提告，警方還在進一步追查中，並持續追緝再逃2 人。