九合一選舉將至，衛福部長陳時中日前也宣布代表民進黨參選台北市長。前副總統陳建仁今出席衛福部部慶時特別感謝陳時中這2年半的付出，同時也幫陳時中喊話指，「我相信每個人，當他有能力為國家做出更好的貢獻的時候，我們大家應該要支持他」。前衛福部長林奏延也祝福陳時中「有夢最美，心想事成」。

陳建仁表示，過去2年半，他接受很多國際媒體的訪問，包括NHK、CNN、BBC等，他們常常詢問為何台灣的防疫能成功，他說這是因為台灣有很好的治理和公民素質，當這兩者不斷有良善的循環，防疫才能成功。所以他常常說，我們有2300萬個無名英雄。

「台灣不是一個極權國家，在一個自由、民主、多元、開放的國家，怎麼讓民眾願意遵從指揮中心的指導？我說這很簡單」，陳建仁說，這是因為台灣透明、開放，更重要的是有很好的領導中心，很快地建立起公信力，當民眾對政府有公信力，就能減少恐慌，使社會團結，能人人為我，我為人人。領導能力很重要，很慶幸行政院指定了陳時中部長擔任指揮官，讓國外的人看見台灣的表現傑出。

陳建仁表示，他不需要一一敘述台灣的成功，就只舉一個例子，美國經濟研究所2020年10月發布了一個圖，台灣是最低死亡率，且是當時唯一經濟正成長的國家，大家很驚艷，新冠肺炎讓世界看見台灣，原來台灣人民能團結一致，共同抗疫。

陳建仁特別謝謝衛福部全體同仁的努力，不管是在防疫、健保、國民健康、食品藥物等各方面，以及社會福利都表現傑出，這段期間看到台灣不只防疫衛生做得好，經濟發展也做得很好，需要整合在一起，一個好的指揮官就需要很好的協調能力，來帶領大家2003年李明亮署長就是這樣帶領我們。

他也指出，今天參與衛福部部慶，感到榮幸外，也要謝謝陳時中部長，「有你真好，這2年半來你辛苦了，我相信每個人，當他有能力為國家做出更好的貢獻的時候，我們大家應該要支持他，讓他為國家帶來美好的未來」。

林奏延也指出，2年多來，台灣受到疫情的影響，但是我們的國家不管是在確診數、10萬人口的確診比例致死率、疫苗接種率，以及疫情對於經濟影響的評比，都是世界名列前矛，主要是因為有優質的國民，以及堅強的醫療體系和健保制度。指揮中心用專業、誠懇的態度面對，下午2點，陳時中都用沈穩的語調說明疫情，這也讓全民很有信心。他開玩笑指出，這不是太適合選舉的語調，選舉需要很激昂的語調，相信部長會慢慢改變。

除了疫情，林奏延也表示，衛福部很多事情都做得很好，包括健保改革、偏鄉醫療、社福的部分，還有他很關心的少子化、兒童醫療照護計畫，都很有成績，感謝在部長領導下，大家的努力。他也祝福陳時中部長，「有夢最美，心想事成」。