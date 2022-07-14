慈濟大學副教授何日生長年投入慈濟人文與慈善工作。(何日生提供／李侑珊台北傳真)

慈濟大學副教授何日生長年投入慈濟人文與慈善工作，更是知名媒體人，參與節目獲得金鐘獎與國際艾美獎等多項海內外獎項肯定。而他所製作與主持的知名節目《大社會》，充分展現對弱勢的關懷，相關內容已整理成冊，並於近期推出新書《一個詩人的誕生》，當中以15篇專訪呈現人物特寫，透析對社會百態的善意與念想。

論及出書發想，何日生表示，書中記錄對象都是他的受訪者。回顧25歲開始的記者生涯，「有幸與他們相遇。對我而言，他們不是我工作上的採訪對象，而是在生命中與我相遇的朋友、貴人、善知識。」

《一個詩人的誕生》收錄人物故事包含：海洋文學作家廖鴻基、在台深根的加拿大環保人士劉力學、花蓮專門超渡無名屍的修平法師、堅守信仰拒絕服役的邱家人、因血友病輸血而感染愛滋的病友李錦章、幼女冤死而不斷挑戰司法上訴的父親周鳳山、排灣族的作家同時身兼森林警察的撒可努、遭線民反咬而被起訴的警察吳金龍、3位痛失愛子轉念為大愛的慈濟志工、骨髓移植的專家湯瑪斯博士等人，大多都是來自何日生在《大社會》節目中採訪的對象。

何日生提到，在他們的故事中，經歷見證人生的悲苦與歡喜、生命的脆弱與勇氣，因此將內容整理成冊，與廣大讀者分享社會百態的善知識。

台灣排灣族作家撒可努受邀為何日生新作寫序，當中提到，何日生曾以美國金恩博士的故事勉勵他，支持他為自己的族群遭受權益的不公不義時，會帶頭以行動支持實踐基本立場，傳遞給台灣這塊土地上所有的人，讓他感動不已。

金鐘獎戲劇導演陳慧翎則說，大學畢業之後的兩份工作，先到台視新聞部《大社會》節目擔任執行製作，還有轉赴慈濟大愛電視台，都來自何日生的介紹。

陳慧翎對於何日生的提攜相當感念，並在推薦序中表示，「不管在我後來的紀錄片或是戲劇的創作中，這段日子所獲得的，一直是我充沛的養分和力量，而這些最初的最初，都來自於何老師的善念和惜情，我相信在細細閱讀這本書中每一個故事的讀者們，也都一定能感受得到。」

面對當今局勢混亂，疫情與戰火無情肆虐整個世界，何日生對此提出勉勵，「力量來自於內心」，每個人無論身處何種命運、環境、際運當中，只要努力選定方向，並接受它、界定它，依照內心的召喚不斷追尋，以正能量來面對，好好活在每個角色裡，就是一個成功的人。