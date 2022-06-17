宜蘭地檢署接獲線報，有業者涉嫌非法輸入桶裝尼古丁電子煙油，透過在花蓮、宜蘭的實體店面與LINE群組販售牟利，15日警方會同食藥署、衛生局等單位，查獲上千瓶煙油成品，以及超過40桶5公斤裝的煙油，粗估市值逾500萬元。

檢警等單位15日同步在業者的實體店面宜蘭店、羅東店、花蓮店等6處搜索，查扣5公斤裝電子煙油逾40桶、30毫升至60毫升分裝成品上千瓶，以及分量機、鎖瓶器、標籤機等分裝機具。

宜蘭地檢署表示，經傳訊被告黃姓、鄭姓業者，及加盟店負責人、店員等9人到案，檢察官16日晚間偵訊完畢，認被告等人均涉嫌藥事法第82條第1項輸入禁藥及同法83條第1項販賣禁藥等，犯罪嫌疑重大，然尚無羈押之必要，諭知被告黃姓、鄭姓業者及加盟店負責人等4人，以6萬至12萬元交保，其餘5人請回候傳。

宜蘭地檢署呼籲，民眾切勿購買不明電子煙油、煙彈吸食，不僅有關來源及成分堪慮，且含尼古丁成分者更屬禁藥，未經許可擅自輸入者，最高可處10年以下徒刑，且得併科1億元以下罰金；明知為禁藥而販賣、供應、調劑、運送、寄藏、牙保、轉讓或意圖販賣而陳列者，最高可處7年以下徒刑，且得併科5000萬元以下罰金。

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