近日中國大陸以藥物殘留為由片面暫停我石斑魚輸入，由於未登記養殖戶數量眾多，養殖方式難管理，民眾對於我方藥殘檢測結果也仍有疑慮。農委會主委陳吉仲今日強調，全世界台灣農業生產技術是最好的，安全品質管控也是最好的。

針對石斑魚藥殘問題，已有專家指出，當盤商的收購量不足時，就會拿其他業者的魚來充數，而未登記養殖戶因為價格好談，加上用藥難管理下，這些養殖戶也成為藥檢出問題的因素之一，政府應輔導未登記業者納管，以利日後查核。

此外，農委會已在上周完整檢驗出這2個船次、11戶養殖戶，從魚體、池水、底土等，有關結晶紫、孔雀綠、四環黴素這些禁藥，檢驗結果均合格，但因為檢測是由中央畜產會合作實驗室執行，許多民眾的疑慮並未被消除。

2022台北國際食品展覽會今(22)日於南港展覽館二館盛大開幕，即使民眾對食安的疑慮未消，陳吉仲今受訪仍表示，全世界台灣農業生產技術是最好的，安全品質管控也是最好的，國內具產銷履歷、有機的耕作面積約8萬公頃，驗證合格率更是100％，這在全球其他國家很難做到，也沒有國家像我們一樣肥料和農藥管理登記100％。

陳吉仲說，台灣的口蹄疫拔針了，非洲豬瘟守住了，傳統豬瘟也即將告一段落，顯示台灣畜產品可以走到國際，背後原因不外乎生產、食品加工、安全管理都做到盡善盡美，品質都可以媲美日本。

陳主委指出，面對中國大陸違反國際規範，片面暫停我國石斑魚輸入，農委會除鼓勵國人選購國產優質水產品外，也積極輔導漁民開發多元行銷通路，並分散外銷市場；近年來在政府與外銷業者及農民團體的共同努力下，我國水果外銷中國大陸的占比已經從85％逐年降到去年的41％，未來農委會也將持續致力開發重要農漁產品的海外新市場，不再過度仰賴中國大陸市場，以穩定國內產銷與農漁民收益。