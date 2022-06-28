中國大陸日前以檢出禁藥為由，全面禁止進口台灣石斑魚，疫情持續延燒、每天死亡上百人，加上萬物齊漲、電價也漲，但根據《美麗島電子報》之前公布的蔡政府執政滿意度民調結果，總統蔡英文和行政院長蘇貞昌的滿意度竟都增加，這也讓資深媒體人黃暐瀚今（28）日搬出民調狠嗆：「台灣就是個雙標的社會。」

根據《美麗島電子報》的「2022年6月國政民調」，民眾在6月對蔡英文執政的整體表現，有54.5％滿意、42.2%不滿意，滿意程度比上月增加4.6個百分點，至於未明確回答的有3.4％。

而對蘇貞昌的整體施政表現，有46.8％民眾滿意、46.1%不滿意，滿意程度比上月增加3.8個百分點，未明確回答的有7.1%，該份民調更指出，「可見民眾本月對行政院長蘇貞昌的施政評價再度轉趨分歧」。

黃暐瀚今日在網路節目《鄉民大會》中提到，現在台鐵也好、台電也好，這些政府的國營事業，因為選舉的關係綁住了「不敢漲價」；他更提及，今年特別有一個條件就是「俄烏戰爭」，俄烏開戰之後「台灣倚重50％的天然氣成本大漲」，並拿出一份數據指出，「截至今年4月為止，台電已經累積虧損853億元」。

黃暐瀚也提及，2012年他跟前總統馬英九去非洲，當時馬英九提出「油電雙漲」，使得馬英九的施政滿意度民調直直落，只剩9％，最後國民黨就下架了。

黃暐瀚無奈表示，但現在「民進黨不會」，他拿出10年前的數據，當時台電虧損722億元，要調漲電價，國民黨就下台，而時間拉至今日，蔡英文並沒有因為大漲電價，施政滿意度就掉到剩9％，依然維持40幾％。

黃暐瀚感嘆，「台灣是個雙標的社會，馬英九漲價，給他倒；蔡英文漲價，哦我瞭解了，就這樣」，這就是差別。