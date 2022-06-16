步入6月，中國大陸多地縮短入境人員隔離時間，從原先的21天縮短4至7天。中國民航局也放寬「熔斷規則」，入境航班遭「熔斷」的機率隨之降低。

綜合第一財經、騰訊網等陸媒報導，四川省疾控當局今天宣布，對所有從四川口岸入境人員實行10天集中隔離。這意味著，從四川入境後實施集中隔離醫學觀察的14天縮短了4天。

中國大陸嚴格的「動態清零」COVID-19防疫政策，近期持續鬆綁。

首都北京市5月24日率先放寬，對目的地為北京的入境人員實施「7天集中隔離＋7天居家隔離」的「7＋7」政策。

步入6月，包括江蘇省南京市、常州市、徐州市以及湖北省武漢市入境人員的隔離時間也從原先的「14＋7」調整為「7＋7」，縮短了7天的集中隔離時間。

廈門等8個口岸城市此前在4月曾實施為期一個月的「10＋7」試點，對部分入境人員減少集中隔離4天。截至目前，廈門仍繼續實施「10＋7」。

剛解封的上海市，迄今仍維持「14＋7」，但對上海入境而目的地為江蘇、浙江、安徽3省的入境人員，則實施「3＋11」，在上海集中隔離3天後，閉環轉運至目的地集中隔離11天。

江蘇規定，從上海入境返回江蘇的隔離要求為「在上海集中隔離3天＋轉運至江蘇集中隔離4天＋7天居家隔離」，共計14天，比此前減少7天。

截至目前，中國大陸最嚴格的口岸城市是遼寧省大連市，入境必須隔離「14＋14」，長達28天。

由於中國大陸各地對入境人員的集中隔離要求不一，入境人員可透過微信搜尋小程序「國務院客戶端」，進入後點入「各地防控政策」即可搜尋各地的最新規定。

據報導，中國民航局增加航空公司國際航班配額後，近日也調整了「熔斷規則」，對回國航班是否被熔斷的統計日期自落地後7天調整至5天。

在此之前，入境中國大陸航班是否要被熔斷，要看航班落地之日及隨後連續7天內，該航班承運入境旅客的陽性感染者數是否達到5例或更多。熔斷規則調整後，決定航班熔斷的陽性感染者人數，只統計到航班落地後的5天。

這意味著第6天和第7天出現的陽性感染者，將不再納入航班被熔斷的依據，航班被熔斷的幾率也隨之降低。

報導引述民航業內人士稱，這兩個政策的調整，主要是針對Omicron變異毒株的一次升級，因為Omicron的潛伏期更短，如果國外入境集中隔離還按7天，不一定有必要，也可能會增加隔離酒店傳播的風險。（編輯：楊昇儒/陳沛冰）1110615