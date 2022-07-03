黃連煜本屆金曲連奪4獎。（羅永銘、粘耿豪攝）

第33屆金曲獎得獎名單2日揭曉，黃連煜以《滅人山》奪下客語歌王、評審團獎及最佳客語專輯獎，而他參與的新寶島康樂隊也以《剪剪花》摘下最佳演唱組合獎，整晚帶回4項大獎，慶功宴上熱鬧非凡，他受訪表示所有獎項中最希望與陳昇、陳世隆合組的「新寶島康樂隊」得獎，「新寶島是我的最初，這次回歸組合有一種『再不玩、也沒多少時間玩了』的感覺」。問他該不會《剪剪花》是新寶島康樂隊的最後一張專輯？黃連煜笑回：「當然不是！他（陳昇）一聲令下，誰敢不做？」

他透露自己是很膽小的人，怕入圍沒得獎，因此2007年後入圍就打算不參加典禮，這次難得參與盛會，老婆唸他「上去不要亂講話，要看台詞、念台詞」，於是他事前準備一份感言，只是沒想到接連上台領獎，開心又意外。追問得獎感言是自己或老婆寫的？黃連煜笑回「不告訴你」。

其實他7年前得過大腸癌，治療後度過難關，最感謝老婆細心照顧，「她跟我說『你這輩子只能做音樂』，其實每張專輯我都有不想做的念頭，因為做音樂太辛苦，但最近體悟到，做音樂時我身上會長出一對翅膀，有翅膀才能飛，才會自由快樂」。一連拿下4座金曲獎，打算拿獎金買什麼犒賞自己？黃連煜表示：「我沒什麼物質慾望，只喜歡喝酒、聽音樂，只是希望可以升級我的音響喇叭，大概要3萬多。」