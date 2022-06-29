客委會主委楊長鎮（左）今頒發感謝獎牌予邱晨妻子楊麗琴女士，右為林生祥。（粘耿豪攝）

客家委員會為鼓勵本屆金曲獎客語入圍者，特別舉辦「客家音樂金曲獎交流會」。（粘耿豪攝）

黃連煜以《滅人山》專輯入圍金曲獎7項大獎。（粘耿豪攝）

客家委員會為鼓勵本屆金曲獎客語入圍者，今（29日）特別舉辦「客家音樂金曲獎交流會」，由主任委員楊長鎮、金曲獎得主王若琳、桑布伊站台預祝奪金，所有入圍者皆出席，今年客語相關共有9件作品，入圍21個獎項，其中以黃連煜的《滅人山》專輯入圍7項大獎，堪稱近年來最亮眼成績。黃連煜受訪時表示：「對我來說入圍就是得獎了，我去典禮是當作慶功宴。」他最想得的獎是裝幀設計獎，自豪「我的設計滿厲害的」。

黃連煜入圍後心情開心，曾赴台東找桑布伊慶祝，不料剛好是桑布伊確診最後一天，只好找其他友人，兩人於是相約金曲獎高雄見，黃連煜還預言當天一定會喝醉。被問是否會帶幸運物或穿紅內褲？黃連煜搖頭反問桑布伊「你穿過嗎？」桑布伊直言：「我真的都沒有穿！」引起全場大笑。

黃連煜與桑布伊合唱的歌曲〈滅人山〉入圍最佳年度歌曲，桑布伊說，他深刻了解這首歌曲跟台灣土地的故事，帶給他很大啟發，稱讚黃連煜「他已經在音樂上是我們的大長老了，不像年輕人得獎是需要機會，音樂就是他的生活和狀態」，被黃連煜吐槽：「你講的好像我不需要得獎一樣。」而黃連煜所屬的新寶島康樂隊也有入圍，他也希望能上台領獎。

今交流會上，不僅黃宇寒、徐世慧、謝宇威、龔德等入圍者帶來精采的組曲表演，嘉賓林生祥也特別獻唱〈為何夢見他〉，帶領大家一起緬懷特別貢獻獎得主邱晨。主委楊長鎮頒發感謝獎牌予邱晨遺孀楊麗琴，肯定邱晨對客家音樂的貢獻。楊麗琴上台時哽咽表示：「今天很榮幸站在這裡跟各位相聚，謝謝主委今天給邱晨這個榮譽，邱晨他一生對音樂都很執著，當年在街頭為民族做過很多，主委說客家音樂希望往國際上走，這也是邱晨最後的遺願。」

楊長鎮主委則表示，客家音樂與時俱進，有著無限的創新與可能性，今年入圍之新生代歌手，像是黃宇寒、龔德、彭柏邑等皆透過「客家流行音樂大賽」嶄露頭角，經過數年用心經營達到現在的好成績，足見客家流行音樂大賽是新一代優秀客家音樂人實現夢想的搖籃，帶動客家音樂打進主流音樂市場，讓更多人發現客家音樂的魅力。緊接著7月9日「第1屆全球流行音樂大賽」即將在信義香堤大道廣場舉行，歡迎大家踴躍參加。