黃連煜開心親吻獎座。（羅永銘攝）

「第33屆金曲獎」頒獎典禮今（2日）晚在高雄巨蛋登場，客家一哥黃連煜得獎運超旺，先是與陳昇、陳世隆（阿Van）組成的「新寶島康樂隊」暌違5年發行的第12張專輯《剪剪花》，打敗「動力火車」等，相隔10年二度奪下最佳演唱組合獎，接著又憑藉專輯《滅人山》一舉拿下最佳客家歌手獎和客語專輯獎，也是他演藝生涯中的第3座客語歌手獎。

《剪剪花》是陳昇去年年初戰勝口腔癌後推出的首張作品，不僅找回老搭檔客家一哥黃連煜，還請到當兵時的軍樂隊同梯「台三線樂隊」跨刀助陣，黃連煜透露該專輯其實是保持著愛玩的心態，「想說趁還能玩的時候繼續玩下去，不然太老就玩不了了，特地跑到苗栗民宿住了好幾天，專輯中所有的歌曲都在那完成的」，今晚僅黃連煜與陳世隆出席領獎，他也透露陳昇缺席的原因，「他有好幾不，不參加典禮、不走紅毯、不當評審，但一定有在電視前偷看」，並稱目前還沒空拿手機互相祝賀，「不過下次見面，他應該會酷酷地說『恭喜啊，來喝酒』」。

黃連煜感性提到「上次站在這個場合應該是2007年了，後來我就因為膽子小，入圍都不敢來」， 還笑曝已經跟很多高雄的朋友約好，「我是來參加慶功宴，不是典禮的」，而《滅人山》入圍7項有望成為本屆最大贏家，他坦言確實壓力很大，一直跟自己說是來參加派對不要緊張，但也直率地表示「心裡還是會想，因為都已經來了，還是希望沒得過的獎都能拿」。而他上台領獎都簡短幾句感言就匆匆下台，黃連煜在後台得獎感言區訪問時表示，其實沒得獎他也很開心，「因為我很害怕上去講話，短短90秒沒辦法講太多，聽音樂比較實際」。