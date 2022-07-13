54歲女星伊能靜曾和方文琳、裘海正共組「飛鷹三姝」，當年紅極一時；現在將演藝重心放大陸的伊能靜，日前從紐約飛往新加坡，一到當地就有感而發，在社群平台回想當年恩師劉文正帶「飛鷹三姝」到新加坡打拚，並曝光珍貴的舊照，讓網友陷入回憶殺。

伊能靜8日在微博透露人在新加坡，這個國家對她來說，有很深的感情，「還記得剛出道，劉文正大哥帶著我們走南闖北，在新加坡收穫了巨大的成功，後來專輯《我是貓》也有很好的反應。新加坡，成為我們發行專輯必來的一站。」

伊能靜接著上傳數張珍藏的舊照，分別為年輕的她、巫啟賢和飛鷹三姝上節目、《我是貓》專輯封面等，其中一張是劉文正站在中間，與伊能靜、方文琳和裘海正的合照，可以看到劉文正戴著黑色高帽，身穿同色系西裝，渾身散發巨星的魅力，而當時正值青春年華的飛鷹三姝，各個清秀、漂亮，伊能靜不禁感性地表示：「時間如此流逝，轉眼那個小女孩，成了中年女生，不變的，是依然充滿冒險的心，和對世界的熱愛。感謝陪伴我一生的粉絲，不論在世界的那一個角落，能被愛，我真的很幸運。」

劉文正和飛鷹三姝。（圖／微博@伊能靜）

巫啟賢和飛鷹三姝。（圖／微博@伊能靜）

伊能靜早年的專輯《我是貓》。（圖／微博@伊能靜）

許多網友紛紛回想當年，留言表示：「我就是從飛鷹三人組開始關注的，那個時候三小花都好棒」、「飛鷹唱片，飛鷹三姝，劉文正………提到新加坡就繞不開這幾個關鍵詞」、「《我是貓》，我買的第一盤磁帶」、「可惜劉文正一直沒有音訊」。