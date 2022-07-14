印度《經濟時報》（The Economic Times）14日報導，消息人士透露，斯里蘭卡總統拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）逃亡至新加坡後，竟用電子郵件將自己的辭職信寄給議會議長，不清楚是否會被接受；新加坡方面強調，該國未給予拉賈帕克薩政治庇護，他是以私人訪問的形式入境。

斯里蘭卡近期陷入嚴重經濟危機，導致大量憤怒的民眾走上街頭抗議，而總統拉賈帕克薩則已在日前逃離該國。《經濟時報》引述消息人士的發言指出，拉賈帕克薩14日飛抵新加坡，並在入境後不久，便用電子郵件將自己的辭職信寄給議會議長，但不清楚議長是否願意以此種不正統的形式接受辭職。

新加坡《海峽時報》（The Straits Times）報導，拉賈帕克薩14日從馬爾地夫搭乘沙烏地阿拉伯航班前往新加坡，並順利入境；新加坡外交部一名發言人強調，拉賈帕克薩是以私人身分獲准入境，並未申請政治庇護，新加坡也未給予他政治庇護。

根據新加坡規定，斯里蘭卡公民不須特別申請簽證即可入境該國，最多可在當地停留30天。目前還不清楚拉賈帕克薩會在新加坡停留多長的時間。