全球疫情趨緩，我國從7月14日起，每周入境上限從2.5萬調高到4萬人次，隨著暑假到來及邊境管制鬆綁，旅客大幅增加，卻因為入境檢疫程序繁瑣，造成機場常常大排長龍，增加群聚風險。民進黨立委江永昌表示，邊境開放在即，台灣做好迎接國外旅客的準備嗎？呼籲指揮中心與交通部要優化機場的入境措施，才能應付後疫情時代的國際旅遊需求。

目前所有入境旅客都需至「臺灣政府規定入境旅客需進行檢疫措施」網站進行相關資料的登錄，完成後再經檢疫人員確認無誤方能入境。然而，本應單純出示登錄證明即可迅速通過的關卡，卻因為系統介面不好操作，屢屢造成旅客卡關，光是入境流程就要花兩至三個小時。

江永昌接獲民眾陳情，稱入境檢疫碩師系統不好操作，防呆機制也不足，導致許多民眾不慎登錄錯誤也無法及時發現，例如12歲至18歲以下青少年需單獨登錄，如果合併登錄，系統並不會通知登錄錯誤，須要由檢疫人員一對一比對，協助旅客操作修正，非常耗時。

江永昌認為，以台灣的科技實力，一定能設計出更便利也更防呆的系統，以12歲以上必須獨立申報這件事，若先將合併申報的功能鎖住，當出現需要合併申報者，再由現場檢疫人員服務或系統中設計按鍵解鎖，相信一定可以減少大排長龍的現象。

另外，現行入境後採取唾液快篩，旅客領取行李後要到機場建築物門口的戶外篩檢，現在設有行李暫放區，但有民眾反映，現在人員要求行李一定要放置暫放區才能前往快篩，江永昌認為，不應該阻止民眾攜帶託運行李前往篩檢，同時也要重新安排相關動線。

觀光局摩拳擦掌準備開放邊境時迎接國外旅客，但整體入境措施有待改善，江永昌希望指揮中心與交通部要超前部署因應，做好迎接國外旅客來台及國人返台的準備。