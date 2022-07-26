隨著產業數位化腳步加快，新冠疫情對於職場工作型態產生衝擊，未來職場將逐步由資訊科技、電子商務、AI等新興科技主導，青年朋友必須提升工作技能，因應快速變動的職場。為協助青年新興科技相關技能，瞄準具發展性產業，勞動部提供青年一項取得關鍵技能的新選擇-產業新尖兵計畫，協助青年躍身重點產業生力軍。

「產業新尖兵計畫」針對年滿15至29歲的待業青年，提供每人最高10萬元的補助訓練費用，鼓勵青年參加數位資訊、電子電機、工業機械、綠能科技及國際行銷企劃等5+2產業創新計畫相關技能培訓課程。計畫自開辦以來，已陸續邀請優秀訓練機構加入，其中包含了頗受業界肯定工業局智慧電子學院養成班、工研院數位及電子訓練課程、外貿協會國際貿易人才培訓課程，另外還有陽明交大、清華大學、台科大等培訓優秀人才績效卓著的大學，均與勞動部共同攜手，為協助青年成為產業尖兵而努力，成功協助逾1萬人就業！

產業新尖兵除協助青年獲得心目中理想工作外，也協助青年取得好薪資，結訓後馬上就業的學員中，有將近3分之1取得3.5萬元至4.5萬元以上薪資。畢業於逢甲國貿系畢業的彥妤，原於高雄傳統產業任職，從網路上獲悉母校逢甲大學即將開設產業新尖兵數位轉型與雲端創新培訓班，由於有勞動部學費補助及每月8千元的學習獎勵金，讓彥妤毅然離鄉背井至臺中受訓，為培養第二專長而努力。彥妤上課表現優異，順利取得「ERP系統維運認證專班-配銷+生產模組」、「AWSCertified Cloud Practitioner」、「AWS Certified Solutions Architect」等證照，課程結訓後，受邀擔任課程助教，現在更受到企業肯定，華麗轉身為高雄軟體園區科技公司的雲端架構師，薪資6萬元。

另外，因應區域重點產業科技人才需求，勞動部結合在地績優訓練資源，攜手培訓所需人才。因應半導體人才荒，勞動部勞動力發展署桃竹苗分署與陽明交大合作辦理「多元半導體產業人才養成班」，畢業於國立屏東科技大學植物醫學系的忠益，在密集培訓中學習到電子、電路、半導體製程學科與模擬工具應用等各領域知識及技能，不但成為首批非相關背景結訓的學員，更於培訓期間參與由陽明交大舉辦的力積電企業說明會，順利錄取製程工程師職務，參訓前後薪資成長約1萬3,000元，為國內半導體產業挹注新血。