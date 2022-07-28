致力於推廣高中生口語與觀點表達力的諸其林學校(TJA)日前發起了第四屆《高中聲了沒》口語表達暨思維培訓計劃，本次活動以「拿起麥克風，你也能有大將之風」為口號，邀請全台高中生共襄盛舉，創辦人蘇子朋表示，希望透過此次活動，提升學生的口語表達、簡報製作、觀點思考等能力。

祝福所有學生都能考上理想的大學，迎接多采多姿的大學生活。分科測驗成績公布之後，蘇子朋想向學生們分享「成績不是最重要」的觀念，表達能力更是重要的軟實力。所以自己在台大畢業後創辦了TJA諸其林學校，將「培訓」和「競賽」結合，邀請各界專業人士設計針對高中生的課程內容，提升口語表達、簡報製作、觀點思考等能力，培養更多面向更務實的軟實力。

蘇子朋指出，根據學員的返饋長期追蹤，加入諸其林後，對於社會議題的思考能力大幅提升，能夠更有自信地表達意見、有效地發揮影響力。本次高二學生為高三學長姐拍攝祝福影片，也是過往學員們的巧思，藉此機會也向還沒參加過TJA的學子們招手，務必把握機會來參加暑期實體活動，體驗「拿起麥克風，你也能有大將之風」的學習歷程。

成績公布後邀請五位過往參加過培訓課程的高二學生，錄製影片祝福學長姐，「備考的日子辛苦了，相信學長姐的努力都能開花結果，祝福大家都能考上自己理想的校系、成功上岸」，最後學員齊呼祝福口號「諸其林 TJA ，祝福前程似錦、人生高飛」，為即將步入人生下個階段的學長姐，喊出激勵動人的祝福。

諸其林學校(TJA)日前發起了第四屆《高中聲了沒》口語表達暨思維培訓計劃。(圖/ TJA諸其林學校提供)

受到全球化浪潮的影響，觀點表達力大幅決定了競爭力，能夠把話說好，說服他人的能力是不可或缺的。年輕人勇於表達自己的想法成為一個趨勢，諸其林作為台灣本土首創的青年觀點表達的教育品牌，也是為青年發聲的另一種呈現。