今日大考中心公布111學年度分科測驗成績，不少學子拿到成績單後，開始規劃究竟能選填哪些科系。據《Yes123求職網》的最新調查顯示，期望起薪的高低與否，與「學以致用」的程度有關，自認學以致用者平均月薪為42,663元，自認學非所用者平均月薪僅有33,303元，兩者落差幅度接近3成。

《Yes123求職網》今（27）日發布的最新調查顯示，有高達64.1%的上班族透露，當年在選填大學志願時，最主要考量為「選系不選校」，且後來的薪資水準也出現差異，以交叉分析觀察，假如當時是選系不選校者，目前平均月薪為38,540元；選校不選系者，則為32,235元，薪資有2成的落差。另外，選系不選校者，合計後悔比例為48.9%，但選校不選系者，則有過半數人後悔，合計高達64.7%。

值得關注的是，有6成上班族希望學涯能夠重新來過，並且想要重填大學志願。有70.2%的人認為，選讀的科系會對畢業後就業有影響。高達7成上班族認為，目前的工作對自己來說學非所用，且最嚴重的學群領域為文史哲、管理、藝術。

yes123求職網發言人楊宗斌指出，文組生相較於理組生，畢業後發生學用落差大的機會較高，但產業趨勢瞬息萬變，即使剛入學時念的是熱門科系，並不代表畢業後相對應的職缺仍居高不下。不可否認的是，學歷光環和名校加持確實對職場新鮮人有所助益，但年過30後，先前累積的工作表現、職場成績，將逐漸取代學歷，成為能否成功升遷、調薪、跳槽的重要依據。

以上「選填志願回顧與學非所用現況調查，是由yes123求職網於2022年7月8日到7月22日，透過網路問卷進行抽樣，調查大專院校畢業，且目前有正職工作者，有效會員問卷共1,255份，其中男性會員616份，女性會員639份，信心水準為95%，誤差值為正負2.77%。