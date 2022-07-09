立法院長游錫堃今上午出席「國會新園區設計工作坊成果聯展開展典禮」致詞表示，期盼新國會興建後能代表國家主權並具有台灣特色，但他也強調，若無法找出合適地點，他也不會輕易下決定。

游錫堃自上任後，便積極推動國會遷建，2021年4月15日邀集各領域的專家，成立「立法院未來國會願景規劃諮詢委員會」作為立法院的幕僚小組，並積極拜訪各地方政府尋覓新址地點，他今日出席由中國文化大學景觀學系、中原大學建築學系、東海大學建築系、實踐大學建築設計學系、國立成功大學建築學系、國立台北科技大學建都所、國立高雄大學建築學系7所學校共同參與的「國會新園區設計工作坊成果聯展開展典禮」。

游錫堃致詞時指出，國會新園區設計展相信對於國會遷建有很大幫助。他繼續表示民主國家的國會是國家主權象徵之一，英國有所謂的「國會萬能論」，美國總統就職在國會山莊，可見國會在民主國家具有重要意義。

游錫堃說，興建一座名實相符的新國會愈形迫切，隨著台灣的國際能見度日益提升，先進國家訪賓越來越多，但目前的立法院違章雜陳、建築老舊、管線凌亂，又屬法定古蹟無法增改建，空間使用上早已面臨困境。

游錫堃表示，台灣的民主指數和自由指數在全世界的評比，包括倫敦「經濟學人資訊社」（EIU）或美國美國人權民主研究智庫「自由之家（Freedom House），都是名列前茅，在亞洲更是數一數二的，但是立法院現在遇到空間使用的困難，需要大家共同努力花更多心血，讓台灣有一個象徵最高民主殿堂和主權意義的園區。

游錫堃也提到他曾表示希望在任期內決定地點，但倘若無法找出合適地點，無法有象徵最高民主殿堂的歷史宏觀，無法代表國家特色，他不願留下千秋罵名輕易決定，而是希望選址興建後能代表國家主權且具特色才有意義。

游錫堃最後表示，他在宜蘭縣長任內非常重視城市規劃和建築景觀，也盼這些有關未來國會新園區的意見，能在各界廣泛討論下讓新國會規劃盡善盡美。