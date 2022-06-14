立法院長日前游錫堃在「防衛意志是護台良方－烏俄戰爭的啓示」的線上專題演講中指出，在他擔任行政院長時，就知道雲峰飛彈可以打到北京，引起外界關注。對此，國際專家賴岳謙指出，飛彈都是靠GPS導引，沒有自製GPS的台灣得依靠美國衛星，若戰爭爆發美國可能關閉GPS，屆時將面臨無法打飛彈的情況！

賴岳謙昨（13日）在政論節目《少康戰情室》指出，射程兩千公里的雲峰飛彈雖能打到北京，但飛彈的自動導引系統是GPS，若無GPS，根本無法飛到如此遠的地方，而沒有自製GPS的台灣，「一般而言是掌控在美國手中」。

賴岳謙強調，若兩岸真爆發軍事衝突，大陸勢必會要求美國「把GPS減弱或關閉」，若美國不肯、 大陸也有可能動用反衛星武器擊落美國衛星；依照美國的現實性，是不可能讓自己的衛星被打掉，在大陸又有能力擊落衛星的情況下「當然不給你（台灣）使用！」，而一旦沒GPS，台灣將面臨無法使用精確制導武器的窘境。賴岳謙舉例，1999年南斯拉夫與北約在科索沃爆發衝突，美國關閉了當地上空的GPS，造成交通與航班大亂，促使歐洲與大陸研發「伽利略衛星」與「北斗衛星」。

賴岳謙也提到，雲峰飛彈的裝藥量不高，破壞面積、飛行速度與精準度有限，且若一交戰就直接攻擊對方首都，「我覺得招致的報復一定會很強」。因此，賴岳謙怒嗆游錫堃「在這個部份，他不太懂就少講話」。