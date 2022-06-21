大陸國台辦21日發布答記者問，針對立法院長游錫堃可能出訪捷克一事，大陸國台辦發言人馬曉光表示，游錫堃是清單在列的「台獨頑固分子」，出訪有關國家搞所謂「議會外交」，目的就是拉攏外部反華勢力搞台獨。他敦促有關國家政府和議會議員恪守一個中國原則，停止向台獨勢力發出錯誤信號，停止為台獨勢力從事分裂國家的行徑提供舞台和支持。

而日前消息傳出，游錫堃近期將率團訪問歐洲，時間約在7月中旬為期10天，可能包含捷克、法國、立陶宛等國家。