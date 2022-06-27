【旅奇傳媒/編輯部報導】呼應國人夏季泡湯去除體內濕氣的民俗，茂林國家風景區管理處推出「山城漫遊好禮贈｣及「山城漫遊獎更多｣活動，吸引遊客前來寶來、不老溫泉區休閒之餘，也可預先安排景點漫遊，享受夏季山之樂。

▲山城山景清新消暑。 圖：茂林國家風景區管理處／提供

寶來、不老溫泉區溫泉業者及民宿合作推行「山城漫遊好禮贈｣，只要到指定10家合作店家消費夜宿或泡湯，就能享受好康三重奏：泡湯優惠折扣、DIY遊程免費送、體驗完遊程還有山城特色伴手禮，數量有限，可於行前向店家預約，以免向隅。

南橫全線通車後，茂管處與花東縱谷國家風景區管理處共同攜手行銷溫泉淡季，推出「山城漫遊獎更多｣活動：於活動期間，至營業登記地於高雄市六龜區、桃源區店家消費並取得統一發票（或收據憑證）滿500元以上，或持台東縣池上鄉、關山鎮、鹿野鄉、海端鄉、卑南鄉、延平鄉等鄉鎮單筆消費發票（或收據憑證）滿200元以上，可於六龜地區39家店家獲得摸彩序號1組，獎品豐富，有Apple ipad Air5、空氣清淨機、微波爐、溫泉體驗券等多項大獎超過10萬元等您來拿。

▲青春洋溢的不老溫泉。 圖：茂林國家風景區管理處／提供

▲午后時光綠蔭下野餐。 圖：茂林國家風景區管理處／提供

茂管處柯建興處長表示，為加強推廣高雄市六龜地區寶來、不老溫泉區之淡季觀光產業，「山城漫遊好禮贈｣及「山城漫遊獎更多｣活動可讓前來消費的遊客享受美人湯，好禮帶回家，更有機會抽大獎，今年夏季就來山城泡湯，賺健康，拿大獎。更多詳情可至茂林國家風景區管理處官方網站查詢，或搜尋臉書粉絲專頁「Fun心遊茂林」。

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