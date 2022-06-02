自行車綠色休閒路網一直是民眾熱衷的運動休閒！立法院副院蔡其昌2日邀集交通部公路總局等單位前往會勘。蔡其昌指出，他爭取經費1106萬將海線與山城「甲后線」的后豐、東豐相串聯，並分支出「六分路」和「忘憂谷」支線，讓民眾在騎自行車的同時，一次欣賞台中山線與海線的風光。

蔡其昌指出，他爭取「台中市甲后稻香多元環島自行車路線（22-1）」改善工程，包括后里區口庄路長約1.5公里路段舖面改善及大安濱海樂園至外埔忘憂谷支線自行車道串連改善，經費分別為678萬元及428萬元，總經費共1106萬元，，預計6月動工、12月完工，提供民眾更優質運動休閒空間。

觀光旅遊局表示，市府一直將后豐鐵馬道向外埔、大安方向串連，去年底完成后豐鐵馬道到外埔忘憂谷及大甲車站的串連路線，這也是公路總局多元路線22-1補助項目；市府發現后里口庄路約1.5公里舖面不佳提報改善計畫，該工程經費約678萬元，預計7月開工。

大安濱海到忘憂谷支線自行車道串連改善工程，從大安區中山路到溪底路的舖面改善，南安路到溪底路則加強路線標示及設置補給站，全長約6公里， 經費428萬元，公路總局補助82％，其餘由市府自籌，預計6月動工、8月完工。

公路總局第二區養護工程處長劉世桐指出，大安濱海一直到外埔忘憂谷支線自行車道串連改善工程，公路總局原本分兩年補助，為加速工程在今年完工，讓民眾提早體驗路線及享受沿途風光，將原本2023年補助於今年籌措完成，一次補助市府力促其成。

市議員謝志忠、施志昌強調，對愛騎自行車的民眾而言，車道串聯非常重要，這次將山城豐原、后里的后豐自行車道串接到大安、大甲、外埔，這樣長度的自行車道對愛騎車的民眾來說，才是剛剛好；除休閒運動外，還會帶動地方觀光產業發展。