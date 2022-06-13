日前立法院長游錫堃在「防衛意志是護台良方－烏俄戰爭的啓示」的線上專題演講中指出，在他擔任行政院長時，就知道雲峰飛彈可以打到北京，此番言論一出，立刻引發各界討論。國民黨立委江啟臣今（13日）就在臉書曝光游錫堃拿雲峰飛彈說嘴，恐會發生的悲慘下場，直言「千萬別後悔莫及」，引發討論。

江啓臣今日在臉書指出，「維持台海和平，兩岸應建立對話溝通及互信機制」，他提及之前在新加坡舉行的香格里拉會談中，日本防衛大臣（國防部長）岸信夫指出，「台灣海峽的和平與穩定，不只對日本，對整個國際社會來說也極為重要」，而正在戰事當中的烏克蘭總統澤倫斯基也建議台灣政府，使用外交途徑事前化解衝突。

江啓臣直言，他經常提出的「七分政治、三分軍事」，就是希望避免兩岸有意外、擦槍走火，在區域環境緊張的狀況下，各方都是鼓勵對話取代對抗，江啓臣強調，雲峰飛彈不應拿來說嘴，更點出「千萬別等到衝突升高、戰爭爆發，再來尋求溝通、外交預防都後悔莫及」，最後也呼籲蔡政府不要為了政治利益而忽視在野的苦口婆心，即便如此，國際上的忠告也請務必採納並深思。