護理人員黃鈺茹在染疫康復後，面對確診病人就能有更多的同理心。（光田醫院提供／陳世宗台中傳真）

Omicron疫情持續延燒，不僅染疫民眾爆增，守在第一線的醫護人員更是首當其衝！光田綜合醫院任職近6年的黃鈺茹表示，醫護人員染疫的狀況只會愈來愈多，她也不例外；但想到全家人都需要她，她一直告訴自己「在孩子康復前，我絕對不能倒下。」

黃鈺茹是開刀房護理人員，已婚的她有個一歲四個月大的孩子，而且懷孕五個月，5月中旬時她發現孩子發燒確診，隔天她和老公快篩都由陰轉陽。「我們全家就在一時之間全部確診，除醫院哪裡都不敢去！但我手邊卻連常備藥都沒有！」幸好護理同仁幫她準備藥品和日用品送到她家，她們全家才能安心在家居隔。

對黃鈺茹而言，雖她是孕婦但染疫前三天她症狀較輕，先生、小孩症狀卻較嚴重。「有打疫苗真的有差，像一歲的小朋友不能打疫苗，狀況就嚴重得多。」當時小孩確診時高燒逼近40度，也有持續嘔吐跟拉肚子的症狀。

當時有親友建議她是否考慮讓小孩去隔離病房？但對一歲多寶寶來說，突然要留在一個陌生環境裡會很容易不安，經跟醫師討論後，她決定在家照護！黃鈺茹用盡各種物理性方式讓小孩退燒，並用溫水擦拭身體，幸好在她細心照護下，孩子高燒症狀在第三天就慢慢減退。

黃鈺茹指出，全家都染疫自己又身懷六甲當下，她一直告訴自己︰「為了把家人跟小孩照顧好，我一定要撐下去！」醫護同仁不停為她打氣，要她在家中好好休養，並盡力分擔她在醫院的工作，讓她倍感暖心。在染疫康復後，選擇立即返回工作崗位，與醫護團隊站在同一陣線。

黃鈺茹說，「我因為懷孕關係，面對確診患者時，多少還是會害怕，但當親身走過這一遭，就不再害怕接觸他們了。」她以過來人的身份，建議民眾不用太擔心染疫後的狀況。「除小孩症狀會比感冒嚴重一點，要多加留心之外，一般打過疫苗的成人，只要經過醫師專業的診斷，並討論出適合的照護方案及注意事項，也準備好常備藥，Omicron並沒有想像中可怕！」