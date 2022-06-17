中華開發金控今（17）日召開股東常會，董事長張家祝表示，今年金融市場受全球經濟復甦步調不一、地緣政治衝突持續與通膨升溫等因素影響，而呈現波動震盪；開發金控預期台灣內需表現可望支撐經濟動能，對台灣整體成長仍保持樂觀。

開發金股東常會也通過發放現金股利每股新台幣1元，及長期資金籌集案。本次股東常會順利完成董事改選，選出張家祝、譚碩倫（Saloon Tham）、尚德沛（Lionel de Saint- Exupéry）、龐德明（Steve Bertamini）、蕭宏宜及楊文鈞六席董事，以及杜紫軍、張士傑及仲偉三席獨立董事。

面對疫情挑戰與通膨升溫隱憂，開發金控及旗下各子公司包含銀行、證券、壽險及私募股權等各項業務仍維持穩健表現。去年全年合併稅後淨利為新台幣471 億（含非控制權益120.6 億），每股稅後盈餘為2.34 元，合併股東權益報酬率（ROE）為15.1％。

開發金控股東會也通過上限25億股的長期資金籌集案，主要係因應營運成長及長期策略發展所需，未來公司將依據資本市場情況與營運需求，評估最適合的籌資規模及方式，以確保股東權益。