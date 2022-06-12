俗話說一樣米養百樣人，有些人腦筋靈活，遇到問題時總能立刻提出解方，《搜狐網》運勢專欄就點名3大星座，腦筋動超快，且鬼點子特別多，同時也是團體中的開心果，和他們相處總有說不完的趣事，人緣相當好。

▍第三名：射手座

射手座熱情大方且個性灑脫，嚮往自由自在的生活，看似對什麼事情都不在意，但其實他們都記在了心底。射手座的人因為對萬物充滿好奇，所以驅使他們吸收了不少知識，相當博學多聞，加上腦筋靈活，所以經常會有不少新穎的想法，讓旁人聽了眼睛為之一亮。

▍第二名：白羊座

白羊座活潑開朗，不管做什麼事都帶著一股衝勁，沒有人能輕易澆熄他們的熱情，加上白羊座口齒伶俐、鬼點子多，和他們相處總可以深刻感受到生活中原來充滿著這麼多的樂趣，雖然有時候白羊座說話較直白，但因為都是至親好友，大家不會計較太多，反而覺得無傷大雅。

▍第一名：雙子座

雙子座聰明伶俐，加上喜歡吸收新知，所以博學多聞，很多時候會有許多稀奇古怪的鬼點子，讓人哭笑不得。而他們最討喜之處則在於渾身散發著幽默的細胞，和他們相處，即便心情再低落，負面情緒也能很快就消失殆盡，甚至能從中得到問題的解方，一掃陰霾。