有些人個性相當外向，和每個人都能自在相處，是十足的社交達人；有些人卻比較內向，比起和一大群人在一起，更喜歡獨自一人。命理網站「星座上上簽」分享，巨蟹座、金牛座和處女座的社交恐懼症最嚴重，害怕面對社交場合，總是想要逃離。

1、巨蟹座

巨蟹座的心思比較細膩，外表雖然看起來總是一副雲淡風輕的樣子，但內心深處十分敏感，非常在意別人的眼光和看法，任何有關於社交的場面，他們都要先在腦海中彩排數遍，把所有可能的負面情況都想清楚，但也因此更容易緊張，這種壓力就會讓他們下意識地感到排斥或想要逃離。

2、金牛座

金牛座天生不擅長交際，在大多數的場合，不是他們覺得對方乏味無趣，就是害怕對方覺得他們乏味無趣，而且他們不願忍受別人的無聊，也不願意改變、讓自己顯得幽默風趣，這2種狀況對他們來說都太累了，因此金牛座寧願獨自一人，不但不用顧及他人，也不會感到不安，還非常輕鬆。

3、處女座

處女座擁有完美主義，就算不擅長社交，他們也會盡量讓自己看起來有禮貌、有風度，戴上高情商的假面具，然而在處女座的內心，更喜歡獨自一人待著，這讓他們感到輕鬆、沒有負擔，否則他們連在網路上留言都得膽戰心驚、斟酌每個字句，好不容易打好又刪掉，深怕一不小心就得罪他人。