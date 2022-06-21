《笑傲江湖》裡頭有句名言「只要有人的地方就有恩怨，有恩怨就會有江湖，人就是江湖」，有時候生活不難，難就難在人際關係這道課題之上。《搜狐網》運勢專欄就點名3大星座，心裡憋不住話，容易成為別人的眼中釘，給自己惹下不少麻煩。

▍雙子座

雙子座個性豪爽、做事直率，想說什麼就說什麼，從來不會有所隱瞞。舉例而言，別人看到一件事情會因為想到後果而忍著，但雙子座的個性不吐不快，要他們忍住不發表高論，就像會要了他們的命，也因為雙子座太過做自己，難免會令當事者不高興，得罪了人還不自知。

▍天蠍座

天蠍座是一條腸子通到底的個性，經常直言不諱，他們不屑營造一種虛假的和平，而是希望能夠真誠的表達自己，所以有任何意見和想法，天蠍座都是有話直說，從來不會修飾，儘管說出來不見得大家都可以接受，甚至覺得刺耳，但天蠍座從來就不怕因此而得罪人。

▍金牛座

金牛座個性耿直，為人仗義，從來就沒有人會懷疑他們的人品。不過金牛座有什麼說什麼，心裡憋不住話，就算對你不滿意，他們也會直白的說出來，雖然有時候會得罪人，但金牛座認為一切就是應該公事公辦，杜絕任何徇私舞弊。