有些男生雖然外表普通，但卻非常懂女人心，遇到喜歡的對象時，就會卯起來追求，用他們的癡情感動女方，但有些女性可不吃這一套。《搜狐網》近日分享3個談戀愛只看感覺的星座女，就算男方不斷追求，她們也不會輕易動心，對於擇偶有自己的堅持。

1.金牛座

金牛女雖然給人溫柔的感覺，但她們個性既固執又要強，談戀愛時非常重感覺，就算對象熱烈追求，她們也不一定會動心，對她們而言，第一印象非常重要，沒感覺的人是一輩子都無法走進她們心裡的，不過金牛女一旦愛上一個人後，她們就會將所有精力都放在對方身上，甚至為了愛人去學新事物，做任何事情都會考慮到對方，是非常適合結婚的對象。

2.天蠍座

天蠍女有自己的擇偶標準，對方若不符合她們的條件，基本上就是沒希望了，就算對方再怎麼好，天蠍女依舊不會動心，而且遇到自己喜歡的類型時，她們絕對會主動出擊，在感情中非常聰明，為了讓自己占上風，會用欲擒故縱的方式誘惑對方，舉手投足間不斷給暗示，讓對方知道自己的心意，而一旦交往了，她們就會用情非常深，因此分手後通常都會很傷心。

3.水瓶座

對於水瓶女來說，眼緣非常重要，再者就是相處的感覺，伴侶一定要懂她們，若同時遇兩名男性追求，一個經濟條件普通，但卻非常懂水瓶女的心，另一個經濟條件好，但卻總是難以理解水瓶女的想法，她們反而會選擇經濟條件普通的男生，水瓶女會遵循自己內心的判斷和選擇，願意與伴侶同甘共苦，這也是她們專情的地方。