疫情趨緩，但仍在高峰，新北市5-12歲兒童第二劑疫苗接種即將2階段開打，29日9時起至30日11時開放第一期預約，在7月1-2日；第二期7月6日9時至7月7日11時開放預約，7月1-2與7月8-9日開打。
新北市衛生局表示，施打地點在14個接種站（7月1、2日），243家醫療院所（7月1-2日、7月8-9日），疫苗種類有莫德納、BNT。新北市長侯友宜也呼籲家長，家中有寶貝的要預約，增加孩子的保護力。
疫情趨緩，但仍在高峰，新北市5-12歲兒童第二劑疫苗接種即將2階段開打，29日9時起至30日11時開放第一期預約，在7月1-2日；第二期7月6日9時至7月7日11時開放預約，7月1-2與7月8-9日開打。
新北市衛生局表示，施打地點在14個接種站（7月1、2日），243家醫療院所（7月1-2日、7月8-9日），疫苗種類有莫德納、BNT。新北市長侯友宜也呼籲家長，家中有寶貝的要預約，增加孩子的保護力。
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